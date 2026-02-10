Este es el plazo de admisión de nuevos alumnos en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de León

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de León abren el próximo 17 de marzo el periodo de admisión de nuevos alumnos. Las familias interesadas podrán presentar su solicitud en el centro elegido de los cuatro existentes: Escuela Infantil Santa Margarita, Escuela Infantil San Lorenzo, Escuela Infantil La Asunción y Centro Infantil Dama de Arintero. El plazo se extenderá hasta el 8 de abril.

Además, para ayudar en la elección de centro, el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ofrece visitas guiadas para conocer de primera mano las instalaciones y servicios que ofrece cada una de las escuelas. Para realizar estas visitas es necesaria inscripción previa a través del correo electrónico: escuelasinfantiles@aytoleon.es.

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de León ofrecen el ciclo de 0 a 3 años gratuito y cuentan con un calendario escolar de septiembre a julio. Disponen de comedor propio y servicio de madrugadores, así como muchas actividades acordes a la edad de los pequeños y pequeñas.

Cartel Periodo admisión ordinario

Calendario

Tras finalizar el periodo de admisión, el 12 de mayo se publicará el baremo provisional y el 24 de junio el listado definitivo de plazas adjudicadas. El periodo de matriculación se ha programado entre el 14 julio y el 28 de agosto.