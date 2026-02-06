León impulsa un nuevo aparcamiento de 120 plazas junto al centro de salud de El Ejido

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes la adjudicación de las obras de urbanización de un nuevo aparcamiento junto al centro de salud de El Ejido. Se trata de un espacio que contará con una inversión de 293.437,74 euros y que se dotará con 120 plazas de estacionamiento. La adjudicataria ha sido la empresa Excarbi SL que ha presentado una oferta con una baja de 56.526,26 euros con la que ampliarán las actuaciones a llevar a cabo.

Una vez se formalice la adjudicación del contrato y se firme el acta de replanteo, comenzará a contar el plazo de ejecución de 10 meses que tienen las obras. Una vez acabadas, la ciudad de León contará con un nuevo espacio de aparcamiento en el que habrá 100 plazas de estacionamiento convencionales, 6 adicionales de máxima accesibilidad y 14 para motocicletas. Además, contará con 4 plazas de carga eléctrica, ejecutándose ya la preinstalación de obra civil para su futuro equipamiento con puntos de recarga.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de León da respuesta a una demanda ciudadana creciente a raíz de la construcción y puesta en marcha del centro de salud de El Ejido. Con ella, el Consistorio resuelve el uso que en precario se está haciendo de la parcela como aparcamiento improvisado, al tiempo que integra la misma a la trama urbana de la ciudad.

Renovación del parque móvil

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha adjudicado el contrato de suministro de seis vehículos con etiqueta cero e infraestructura de recarga por importe de 179.685 euros a la empresa Comercio y Asistencia SA con el objetivo de seguir renovando el parque móvil del Ayuntamiento de León bajo criterios de eficiencia económica y sostenibilidad ambiental.

Los seis nuevos vehículos se entregarán en condiciones de plena operatividad, con todas las homologaciones, legalizaciones y equipamientos necesarios para su matriculación, puesta en servicio y utilización inmediata por los servicios municipales.

La actual flota del servicio de parque móvil municipal va elevando su grado de antigüedad y obsolescencia tecnológica, circunstancia que conlleva una serie de inconvenientes que motivan proceder a su renovación parcial mediante la adquisición de nuevos vehículos, apostando por la movilidad eléctrica como otro de los factores del cambio en la ciudad de León donde destaca ya la apuesta por los desplazamientos en transporte público, bicicleta o a pie, reduciendo así la emisión de gases contaminantes como la contaminación acústica.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de suministro de dos vehículos de tipo chasis con cabina de 3 plazas y un furgón cerrado para el parque móvil municipal a la empresa Martinauto SL por importe de 188.876 euros.

Más obras en el CHF

Este viernes, el Ayuntamiento de León ha aprobado el plan de seguridad y salud para la obra de renovación integral de los aseos del pabellón del Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF). Se trata de una inversión de 157.293,73 euros que tiene un plazo de ejecución de seis meses y un plazo de garantía de cinco años. Con ella se renovará una infraestructura que ha quedado obsoleta, ya que la construcción del edificio data del año 1969.

La actuación beneficiará tanto los aseos masculinos como femeninos, remozándose en total 70,40 metros cuadrados, así como el vestíbulo en una reforma que afectará a la totalidad de elementos, ya que se cambiarán todos sus revestimientos y todas las instalaciones. Con la obra se sustituirán también las carpinterías exteriores, el acabado de pizarra de las cubiertas, así como la renovación de las bajantes y canalones con el fin de garantizar la total estanqueidad del conjunto, al tiempo que se dota a los espacios de un moderno sistema de climatización y ventilación.