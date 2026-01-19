León habilita el primer punto limpio de proximidad de la ciudad para minimizar los traslados de los ciudadanos

León cuenta desde este lunes con el primer punto limpio de proximidad de la ciudad. El Ayuntamiento ha inaugurado este lunes el proyecto en la avenida de Los Reyes Leoneses que pretende minimizar los traslados de los ciudadanos a las instalaciones convencionales y fomentar así el reciclaje.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha sido el encargado de presentar este proyecto enmarcado en la mejora de la sostenibilidad junto al concejal del Servicio de Limpieza, Jon Fernández.

El nuevo equipamiento urbano es específico para depositar residuos domésticos que han de ser gestionados por separado como consecuencia de su potencial peligrosidad para el medio ambiente o por su complejidad de reciclado.

Con su entrada en funcionamiento, se dota a la zona centro de receptáculos para la recogida de las fracciones de los residuos más habituales que en la actualidad no tienen contenedor en la calle.

Si el nuevo sistema de reciclaje funciona según lo previsto, el Ayuntamiento de León va a iniciar un proceso de implantación progresiva de puntos limpios de proximidad con características de producto de alta calidad para recoger cinco fracciones diferentes de residuos como lámparas de bajo consumo, baterías y pilas, 'toners' de impresora, pequeños electrodomésticos y utensilios metálicos de cocina.

Asimismo, el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos tiene ya en marcha un procedimiento para adquirir un vehículo eléctrico de carga y cuatro puntos móviles que, de estructura parecida al de proximidad, se ubicarán en áreas distintas de la ciudad en un calendario prefijado.

De la misma manera, el Consistorio está inmerso en un proceso de mejora y reforma de los dos puntos limpios fijos, para lo que hay destinada una inversión prevista de 500.000 euros.

El punto limpio de proximidad que se ha instalado este lunes ha sido tratado y vinilado para que sea estéticamente agradable y cuenta con tratamiento antivandálico. Está fabricado en acero inoxidable con revestimiento antigrafiti. También dispone de certificados en accesibilidad universal, con el fin de que pueda ser usado por personas con diversidad funcional sensorial, cognitiva o motora.