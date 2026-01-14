El alcalde de León recibe una batería de propuestas de Empresa Familiar para impulsar el desarrollo de la ciudad

Encuentro entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y Empresa Familiar de Castilla y León, este miércoles

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha hecho entrega este miércoles al alcalde de León, José Antonio Díez, de un documento que contiene una batería de propuestas con las que la asociación quiere contribuir con un espíritu constructivo y de colaboración institucional al desarrollo económico sostenible de la ciudad.

El documento ha sido presentado al alcalde de León por el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, durante el almuerzo de trabajo celebrado en la capital leonesa y que contó con la asistencia de una docena de empresarios familiares de la provincia de León.

Tras realizar un diagnóstico sobre diferentes aspectos que inciden en la actividad empresarial en León, el documento expone un total de 73 medidas relacionadas con la caracterización del tejido empresarial de la ciudad, la agilidad administrativa y calidad regulatoria, las licencias de actividad y apertura de negocios, la fiscalidad local e incentivos, los residuos, el centro urbano y los espacios municipales.

No obstante, EFCL hace hincapié en 14 propuestas que considera prioritarias y que, por su impacto y viabilidad, podrían abordarse en el corto y medio plazo por parte del Ayuntamiento de León, dado que no requieren necesariamente grandes cambios normativos, sino una combinación de ajustes organizativos, mejora de procedimientos y orientación estratégica de la acción municipal.

Estas medidas prioritarias incluyen la publicación de plazos orientativos para los principales trámites empresariales, definir y comunicar plazos de referencia para licencias, autorizaciones y otros procedimientos habituales para reforzar la previsibilidad y la seguridad jurídica para las empresas, y la generalización efectiva de la declaración responsable, para reducir tiempos muertos sin actividad económica.

Mejora de la coordinación

Con el fin de reducir y simplificar la burocracia a la que deben hacer frente las empresas, aboga por una mejora de la coordinación interna y gestión integrada de expedientes y por avanzar hacia una tramitación transversal de los expedientes empresariales, evitando duplicidades y requerimientos sucesivos entre áreas municipales.

En el ámbito fiscal, EFCL plantea una clarificación y proporcionalidad en tasas y tributos vinculados a la actividad, una mejora en la comunicación sobre fiscalidad local y revisar la adecuación de tasas, especialmente en materia de residuos, garantizando proporcionalidad y claridad en su aplicación.

A su vez, para favorecer la actividad empresarial, considera positiva la activación de locales y espacios municipales infrautilizados para poner en valor el patrimonio municipal como herramienta de dinamización económica, facilitando el acceso a emprendedores y nuevas actividades.

Por otra parte, los empresarios familiares se muestran partidarios de aplicar una estrategia integrada para el centro urbano, coordinando las políticas de movilidad, obras, comercio y turismo para reforzar la actividad económica de esta zona de la ciudad y mejorar su atractivo para residentes, visitantes y empresas.

Comunicación y diálogo

Finalmente, EFCL también considera prioritario un refuerzo de la comunicación y el diálogo con el tejido empresarial y establecer canales estables de interlocución que permitan anticipar problemas, evaluar el impacto de las medidas adoptadas y mejorar la confianza mutua entre empresas y administración.

Según destacó el presidente de EFCL, las reflexiones y propuestas recogidas en el documento presentado al alcalde se basan en la experiencia directa del empresariado local y no pretenden sustituir el criterio técnico ni las competencias municipales, sino aportar una visión ordenada de los principales retos detectados y de posibles líneas de actuación que faciliten la actividad empresarial, la inversión y la generación de empleo.

A su juicio, la mejora del entorno administrativo, fiscal y urbano constituye una oportunidad real para reforzar la competitividad de León, consolidar su tejido empresarial y avanzar hacia un modelo de ciudad capaz de atraer inversión, talento y actividad económica sostenible en el tiempo.

Esta reunión forma parte de los encuentros provinciales que EFCL celebra periódicamente con autoridades y responsables municipales, para trasladarles las necesidades de las empresas para seguir generando riqueza y empleo en sus respectivos territorios.

Previamente al almuerzo con el alcalde, los empresarios celebraron una sesión de análisis sobre las perspectivas económicas para el año 2026, organizada en colaboración con CaixaBank.