Urraca I, la primera reina de Europa pero olvidada, regresa a León 900 años después: así será su programa de homenaje

León se prepara para recordar a una de sus figuras históricas más relevantes: Urraca I de León, Castilla y Galicia. En marzo de 2026 se cumplirán 900 años de su fallecimiento, y el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha presentado un completo programa para poner en valor el legado de la monarca.

Urraca I fue la primera mujer en la historia de Europa que accedió al trono por derecho propio, sin la intervención de un varón, heredando la Corona de su padre, Alfonso VI.

Su reinado, reconocido por los expertos medievalistas, se caracterizó por la consolidación de su reino, la acuñación de moneda y un activo patronazgo cultural, pese a los desafíos políticos de su época.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado del consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y los comisarios de la exposición, Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis Morán, destacó que el Ayuntamiento trabaja desde hace más de dos años en este proyecto. “Es un compromiso ineludible recuperar su legado, su reinado y las obras que ella propició”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la conmemoración será la exposición ‘Reina ella. Urraca I de León’, que podrá visitarse en el Museo de León del 6 de marzo al 7 de junio.

La muestra, organizada en colaboración con la Junta de Castilla y León, las universidades de León y Granada, la Cámara de Comercio y Caja Rural, reunirá unas 60 piezas procedentes de museos y colecciones internacionales, entre ellos el Museo Metropolitano de Nueva York, el Art Institute of Chicago, el Victoria and Albert Museum de Londres, el Louvre de París, así como instituciones españolas como el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional y la Biblioteca Nacional.

La exposición permitirá conocer obras vinculadas a la reina, como marfiles leoneses del siglo XII o su relicario de plata conservado en Chicago, y destacará su papel como hija, esposa, madre de reyes y gobernante pionera en una época en la que las mujeres tenían un papel meramente testimonial.

Congreso internacional

Durante el mes de mayo, León también acogerá un congreso internacional centrado en la figura de Urraca I.

Expertos en historia y arte medieval abordarán su reinado, sus redes políticas y culturales, y el contexto geopolítico de la Europa de su tiempo, con el objetivo de ofrecer una comprensión rigurosa de su legado y del patrimonio monumental que impulsó.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó la importancia de acercar esta historia a la ciudadanía y subrayó que Urraca I fue “una figura clave y excepcional en nuestra historia, un referente en la lucha por la igualdad en un contexto de grandes conflictos políticos y sociales”.

El primero de los actos del año conmemorativo tendrá lugar el 2 de enero con un homenaje póstumo en el Panteón Real de la Basílica de San Isidoro, dando inicio a un calendario de actividades que se desarrollará a lo largo de todo 2026.