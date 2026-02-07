Las Águedas toman el bastón de mando de León y recuerdan que las mujeres deben tener "voz ante todo y ante todos"

Cumpliendo con la tradición, el alcalde de León, José Antonio, ha entregado este sábado el bastón de mando del Ayuntamiento a la Águeda Mayor que en esta ocasión ha sido Natividad Albarado, en un día en el que el regidor ha destacado que "nos recuerda la necesidad de que las mujeres tengan su voz ante todo y ante todos".

La ceremonia por el Día de las Águedas ha conmemorado un año más esta festividad en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León, en un día en el que las mujeres han vuelto a tomar el mando en este acto que ha organizado la Asociación Cultural Águedas de León y en el que ha destacado la Águeda de Honor, distinción que ha recaído este año en María Quindós Nistal, directora de la ONCE en la ciudad leonesa.

En el acto ha participado también una amplia representación de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de León, además de representantes de otras administraciones.

Diez ha dado la bienvenida a las Águedas a "la casa de los leoneses que hoy se envuelve de tradición, fortaleza, determinación y poder femenino" y ha reconocido a la Asociación Cultural como las "guardianas de esta fiesta cada mes de febrero".

Durante su intervención, el alcalde leonés también ha hecho referencia a que, a pesar de siglos de evolución social, la igualdad entre mujeres y hombres todavía no es real y ha precisado que "aún queda un camino demasiado largo para que las mujeres y hombres, hombres y mujeres tengamos el mismo punto de partida, los mismos derechos y obligaciones y, por supuesto, la misma relevancia en las sociedades de todo el mundo".

"La situación de la mujer ha cambiado muchísimo en nuestro país en los últimos años y su participación en la sociedad es cada día más valorada y apreciada. Sin embargo, todavía quedan, desgraciadamente, barreras por derribar", ha subrayado.

En este "día especial para reconocer a todas las mujeres que reviven cada año la tradición", el alcalde se ha mostrado satisfecho de ceder su bastón de mando a la Águeda Mayor, sobre quien ha dicho que "representa el poder femenino y hace visible el papel de la mujer en la sociedad y en la familia".

Natividad Albarado, por su parte, ha señalado al recoger el bastón de mando que lo hace con "respeto y una sonrisa" y ha ensalzado "el empeño del alcalde en que León tenga una voz propia".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la mujer en la sociedad durante la celebración de Santa Águeda porque sin ellas "no hay casa, sin cuidadoras no hay barrio y sin danzantes no hay fiesta".