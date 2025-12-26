La comisión de fiestas de Villamanín vendió diez décimos del Gordo que no tenía consignados

Reunión entre la comisión de fiestas de Villamanín y los vecinos premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad, este viernes Campillo ICAL

En el pequeño municipio leonés de Villamanín, enclavado en la Montaña Central, la euforia por el Gordo de la Lotería de Navidad —el número 79432— ha durado apenas unos días. La comisión de fiestas repartió 35,6 millones de euros entre los vecinos mediante 89 décimos adquiridos en la Administración de La Pola de Gordón y vendidos en participaciones de 5 euros (4 euros de premio y 1 euro solidario para las fiestas patronales). Muchas papeletas llegaron incluso a localidades vecinas de la comarca de la Tercia.

El problema surgió al detectar un error administrativo: se imprimieron y vendieron 50 papeletas adicionales —equivalentes a 10 décimos— sin respaldo en décimos consignados. Esto genera un desfase de 4 millones de euros (80.000 euros por papeleta no cubierta), una cantidad que, en principio, no podría abonarse.

Ante la crisis, la comisión ha convocado este viernes 26 de diciembre una reunión urgente en el Hogar del Pensionista. Mientras algunos vecinos defienden la solidaridad colectiva y abogan por aceptar la merma para evitar males mayores, otros anuncian acciones legales y responsabilizan directamente a los organizadores. La votación de los agraciados definirá si esta Navidad millonaria termina en concordia o en los tribunales.

Según ha informado la Agencia Ical, a ella han acudido unos 300 asistentes, que han escuchado de primera mano las explicaciones de la comisión de fiestas, ya que hasta el momento no ha querido pronunciarse al respecto. “Supongo que no sea intencionado, pero no vamos a pagarlo entre todos”, comentó a Ical una vecina visiblemente molesta porque tan “solo dejan entrar a una persona por familia” a la reunión, lo que “hace pensar que hay tongo”.

“No hablan con nosotros, ni hablan con la prensa y nos obligan a pensar que hacen trampas, porque yo sí tengo algo legal, digo yo que habría hablado claro desde el principio”, se escuchaba a las puertas del Hogar del Pensionista de Villamanín, donde se celebra la reunión. “¿Tú pondrías la mano en el fuego?”, preguntaron desde la barra del bar.

En la opinión contraria se mostró Inmaculada Gutiérrez en declaraciones a Ical, convencida de que “ha habido un error sin intención”, por lo que abogó por “la concordia y la solidaridad”. Según explicó, lo que se comenta en el pueblo es que “apareció un talonario después de que se canjearan las papeletas”, de forma que “se canjearon 20 talonarios y después apareció el número 21”.

Inmaculada apoyó a la comisión, de la que destacó que “ha hecho mucho por el pueblo de manera desinteresada”, hasta el punto de que “Villamanín nunca había tenido unas fiestas como hasta ahora”. Por eso, su posición es que “no va a ser más o menos feliz por ceder parte de su premio”.

Sobre las posibles responsabilidades penales contra los miembros de la comisión, la vecina detalló que esta “no está constituida como ente”, sino que “son personas”, por lo que ella “no va a querer ir a por nadie”. “Más vale pájaro en mano”, afirmó otra vecina, consciente de que la forma más rápida de poder cobrar el premio sería ceder una parte para compensar los décimos no consignados, mientras que el hijo de otra premiada confió en que “la gente va a estar a favor de la propuesta”.

Ante la tensión generada por la situación, varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil se han situado en las inmediaciones del lugar en el que se lleva a cabo la reunión.

35,6 millones

El Gordo, el 79432, dejó en la localidad leonesa de Villamanín 35,6 millones de euros gracias a 89 décimos agraciados que fueron vendidos a través de participaciones de cinco euros por la Comisión de Festejos.

El responsable de la Administración de Lotería número dos de La Pola de Gordón, Rubén González, establecimiento donde la comisión de festejos de Villamanín adquirió los décimos premiados explicó el pasado lunes que había devuelto 61 décimos del 79432, que hubieran supuesto otros 24,4 millones de euros.

Cada papeleta de la comisión de festejos, elaborada para sufragar parte de las fiestas mediante el recargo de un euro por boleto, tiene un premio de 80.000 euros y muchas también fueron adquiridas por vecinos de otras localidades de la comarca de la Tercia.