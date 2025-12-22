Rubén, lotero de la Pola de Gordón, tras repartir el Gordo de Navidad: "Estoy casi llorando, son 60 millones de euros"

"Estoy casi llorando". Rubén González González vive este lunes, 22 de diciembre, su día más feliz como lotero, una profesión que inició hace seis años y medio. Él es el dueño de la Administración nº 2 de la Pola de Gordón (León), que ha vendido 15 series del 79432, el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad.

En total, 60 millones los que ha repartido que, en concreto, han ido a parar todos a la Comisión de Fiestas de Villamanín, un pueblo cercano a la Pola de Gordón. "Es la primera vez que doy un premio en la Lotería de Navidad", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Entre griterío y teléfonos de fondo constantemente sonando, Rubén se muestra casi emocionado después de sentir que ha "cumplido el objetivo" como lotero. Él es el encargado de gestionar la administración junto a su madre, que le "echa una mano".

Decidió comprar la administración después de años en los que se había sentido "explotado" trabajando para otros como personal de seguridad. "Me explotaban, me mal pagaban y no aguantaba un día más", relata.

Aunque de momento no se ha pasado ninguno de los premiados todavía por su Administración de Loterías ni ha podido hablar con ellos aún, relata que "no me para de sonar el teléfono por todos lados".

En estos momentos, los décimos premiados se encuentran en su negocio, ya que los 3.000 euros que se han gastado los agraciados han repartido papeletas de 5 euros, de los que cuatro se jugaban en la Lotería de Navidad.

"Es muy difícil esto", señala mientras sigue siendo objeto de deseo su testimonio para muchos medios de comunicación.