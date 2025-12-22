El 79432, Premio Gordo de la Lotería de Navidad, cae en León, y hace ricos a La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón

El 79432, primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido como ‘El Gordo’, llevó hoy una lluvia de millones a la provincia de León. Gran parte de este número, agraciado con un premio de cuatro millones de euros a la serie, se vendió en administraciones de La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, además de en Madrid.

En total, 728 millones, la mayor parte en la localidad bañezana, con 468 millones, gracias a las 117 series de este número, que también fue a parar a Laciana, con 200 millones y 50 series, y a La Pola de Gordón, con 60 millones y 15 series.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

