Belén, ganadora del Gordo de Navidad en Villamanín: "No sé ni cuánto me ha tocado. Cada año jugamos un número al azar"

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha repartido 60 millones de euros del Gordo de Navidad

Con la voz temblorosa y llena de nervios, Belén está todavía que no se lo cree. Miembro de la Comisión de Fiestas de Villamanín (León), es una de las agraciadas con el Gordo de la Lotería de Navidad, premiado con 4 millones de euros a la serie.

Ella aún no sabe cuánto le ha tocado, ya que tiene varias papeletas de la participación que vendían en la Comisión de Festejos de este pequeño pueblo leonés de poco más de 1.000 habitantes. Por eso, reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León en qué se gastará el premio.

En total, son 600 las papeletas que han vendido y 60 millones de euros los que se han llevado gracias a este sorteo. "La mayoría somos de aquí (Villamanín), en un par de horas nos vamos a juntar todos en la plaza del pueblo", explica la agraciada.

Desde hace "muchos años" compran todos los años los décimos en la Administración nº2 de la Pola de Gordón (León), cuyo dueño, Rubén González, ha señalado a este periódico que está "casi llorando" después de sentir que ha "cumplido el objetivo" que tiene como lotero.

"Jugamos un número al azar siempre", reconoce Belén, por lo que este premio está absolutamente sujeto al azar, al no ser siempre el mismo número el que juegan.

"Casi ni nos lo creemos", señala todavía visiblemente emocionada. Para Belén, es la "primera vez" que le toca algo en la Lotería de Navidad y lo que lo hace más especial es que "encima en el número de la Comisión de Festejos".

Desde este lunes, el número 79432 será recordado para siempre por Belén y todos los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín.

Cabe resaltar que el Gordo de Navidad ha estado especialmente repartido en la provincia de León. También ha caído en La Bañeza y en Villablino, donde han repartido 468 y 200 millones de euros respectivamente.

A ellos se les suma Rubén, de la Pola de Gordón, que gracias a estas 15 series que ha vendido a la Comisión de Fiestas de Villamanín por primera vez reparte un gran premio en la Lotería de Navidad, y encima se estrena con el Gordo.