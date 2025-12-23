Castilla y León subvenciona un proyecto de Cáritas que abastecerá de agua a 2.500 personas en el Congo

La Junta de Castilla y León concedió al Ayuntamiento de Ponferrada una subvención de 38.309 euros para un proyecto de cooperación internacional de Cáritas Diocesana de Astorga para el abastecimiento de agua a la población de Kikuyo (Congo).

La actuación tiene un coste total de 48.200 euros y permitirá dotar de agua a un poblado cercano a las fuentes del Río Congo, ya que actualmente se abastecen en un manantial sin acondicionar, totalmente desprotegido de la contaminación externa provocada por los arrastres de las frecuentes lluvias.

Así, la intervención beneficiará a 2.500 personas y evitará que mujeres y niños recorran cinco veces al día una distancia de 850 metros con bidones de 20 litros sobre sus cabezas para lograr disponer de agua de un manantial al que se accede por una senda con una fuerte pendiente y muy resbaladiza.

Con la actuación impulsada por Cáritas Diocesana Astorga, el agua se bombeará a tres cisternas de 5.000 litros de capacidad cada una, desde las que se distribuye a través de fuentes públicas construidas en medio de las viviendas, lo que facilitará a la población el consumo de agua limpia, disminuir la carga de trabajo de mujeres y niñas y mejorar la salud de toda la población.