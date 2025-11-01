El campo de Castilla y León conectado: la digitalización llega con esta novedosa herramienta

La Junta presenta su programa de Extensión Agraria Digital en Expo Agritech 4.0 como herramienta para conectar las nuevas tecnologías con los profesionales del sector

La Junta de Castilla y León ha presentado su nuevo programa Extensión Agraria Digital durante la feria Expo Agritech 4.0, un encuentro que se ha convertido en una de las citas tecnológicas más importantes del sector agrario en España.

El proyecto ha despertado gran interés entre los asistentes al evento, celebrado esta semana en Málaga, y ha sido incluido en el Foro de las Regiones Agrícolas Innovadoras, junto a la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

El objetivo principal de esta iniciativa es acercar las nuevas tecnologías y la digitalización al trabajo diario de los agricultores y ganaderos, ayudándoles a aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mundo digital.

Según explicó la Junta, este programa está alineado con la estrategia de innovación regional RIS3 y se apoya en el trabajo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL).

Extensión Agraria Digital se ha convertido en una herramienta práctica que permite trasladar el conocimiento y las innovaciones directamente al campo, facilitando que los profesionales conozcan y apliquen las últimas novedades tecnológicas.

Durante el debate celebrado en la feria, también se destacó la importancia de formar y apoyar a los agricultores en este proceso de cambio, especialmente en zonas rurales donde todavía hay problemas de conectividad.

Además, se presentaron ayudas para fomentar el relevo generacional y la adquisición de nuevas tecnologías.

Los expertos coincidieron en que la digitalización del campo no solo mejora la productividad y la sostenibilidad, sino que también ayuda a hacer más atractiva la vida rural para las nuevas generaciones.

La Junta recalcó su apuesta por la Formación Profesional Agraria como vía clave para impulsar esta transformación.