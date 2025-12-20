La Fundación Schola cumple 25 años con un concierto familiar de Navidad benéfico para proyectos en África

ARCHIVO - Concierto Familiar de Navidad de la Fundación Schola a beneficio de la ONGD Harambee en África Leticia Pérez ICAL

La Fundación Schola de Valladolid celebra sus 25 años de vida organizando la XVIII edición del Concierto Familiar de Navidad. La recaudación de este encuentro musical se destinará a los proyectos que impulsa la ONGD Harambee en África y cuenta con la colaboración de la Fundación Eme en su vertiente artística y musical.

La organización internacional Harambee promueve proyectos de salud materno-infantil, educación y promoción de la mujer en África y sobre África, principalmente en el área subsahariana.

Ernesto Monsalve dirige un año más este concierto, que presentará a la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (JOSVa) interpretando las mejores partituras de Johann Strauss Jr., coincidiendo con los doscientos años de su nacimiento.

Participan también el Ballet Bailarte y los coros madrileños: Orfeón de Moratalaz, Orfeón de Hortaleza 'Maestra Dolores Marco' y el Coro Escolar de Hortaleza, recreando el famoso Concierto de Año Nuevo de Viena.

La Fundación Schola continúa así con los actos de celebración de su veinticinco aniversario. Con eventos como este, "apuesta por brindar a las familias vallisoletanas espacios de encuentro que aúnan cultura, educación musical y un ocio familiar de calidad y para todos los públicos".

Las últimas entradas están disponibles en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y en su web. El concierto se impulsa gracias a la Fundación Eme y al apoyo de patrocinadores públicos y privados, entre ellos la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación de Valladolid. Colaboran también Fundación La Caixa, BMW Fuenteolid, bodegas Tomás Postigo y Eresma, Castilla y León Televisión, Hotel Enara y los colegios Pinoalbar y Peñalba.