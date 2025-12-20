Castilla y León, a la cabeza en innovación alimentaria europea impulsando la transformación y cooperación en el sector

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha acogido durante dos jornadas el encuentro semestral del consorcio europeo VISION4FOOD, que ha reunido a 25 representantes de 13 socios de ocho países: España, Finlandia, Italia, Grecia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca.

El proyecto, financiado a través de Horizonte Europa y en el que participa la Junta, busca "sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes" mediante Plataformas de Innovación Alimentaria (FIPs), como la recientemente presentada en Castilla y León, DATAGIA.

Durante la reunión, los asistentes revisaron los progresos de los distintos grupos de trabajo y debatieron sobre el desarrollo de herramientas para facilitar la transformación de los sistemas alimentarios regionales mediante la innovación. También se coordinó la ejecución de actividades piloto en cada territorio.

El encuentro permitió asegurar que las acciones de apoyo, la Plataforma de Intercambio de Conocimiento y las soluciones del consorcio estén "correctamente alineadas" con el objetivo de una transición hacia un sistema alimentario innovador e inclusivo. Además, se fomentaron alianzas interregionales y el intercambio de experiencias sobre innovación, canales cortos y estrategias sostenibles en el sector.

La agenda del encuentro incluyó una visita de campo y técnica organizada por la Consejería, que ofreció a los representantes internacionales la oportunidad de conocer la industria agroalimentaria de Castilla y León y comprender sus desafíos y oportunidades.