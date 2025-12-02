Pablo y su sorpresa tras 'regalarle' un cajero de León 150 euros por error: "Me dijeron que pasa una vez entre un millón"

Pablo Bodega y el billete de 200 euros que le entregó por error un cajero automático en León Fotos cedidas

"Me dijeron que es algo que pasa una vez entre un millón". Pablo Bodega, periodista leonés, se ha hecho viral en 24 horas después de compartir en redes sociales la insólita situación que le pasó con un cajero automático que le entregó por error 150 euros de más de lo que había solicitado.

En menos de un día acumula más de 1,4 millones de visualizaciones, miles de me gusta y centenares de comentarios. Tal y como relata el periodista en declaraciones a este periódico, él acudió a un cajero de Abanca en la ciudad de León para sacar 130 euros. Sin embargo, le entregaron un billete de 50 euros, uno de 20, uno de 10 y... uno de 200.

"En vez de otro de 50 euros, fue el de 200", resalta. Reconoce que él se sintió "muy sorprendido" no solo por el 'regalo' que le había hecho el cajero, sino también por el billete, ya que "nunca había visto uno" de esa cantidad.

Fui a sacar dinero a un cajero de @SomosABANCA #leonesp. En vez de un billete de 50, salió uno de 200. Comprobé el cargo y coincidía con lo que había tecleado. Me estaban ‘regalando' 150€. Al final, entré en la sucursal a devolverlo. La opinión general es que soy un pardillo 😓 pic.twitter.com/y78HCemdGC — Pablo Bodega (@Pablo_bodega) December 1, 2025

Lejos de tirar de pillería y hacerse el loco, Pablo optó por hacer lo éticamente más correcto y, posiblemente, también lo mejor a nivel legal. Decidió entrar a la sucursal para explicar lo sucedido y devolver el 'superávit' que había recibido.

Antes, eso sí, había comprobado en la app del banco el cargo que le habían hecho, por si "había tecleado mal" a la hora de elegir la cantidad a sacar en efectivo. "Cuando me di cuenta de que no, entré a devolverlo", apunta rotundamente.

Pablo es consciente de que "hay mucha gente que habría actuado de otra manera", pero él lo tuvo "bastante claro". "El dinero no era mío y por lo tanto lo correcto era devolverlo", apunta, admitiendo además que suponía que el banco acabaría "detectando el error".

Una vez dentro, relata que en la sucursal también se "quedaron bastante sorprendidos", hasta el punto de que al principio pensaban que había sido Pablo el que se había equivocado en la cantidad y que "quería reingresar parte del dinero".

Una vez aclarada la situación, le reconocieron que esto es "algo que pasa una vez entre un millón" y que todo se debería "probablemente" a que el error estuviera "a la hora de recargar el cajetín de los billetes de 50 euros".

La reacción de los trabajadores no pudo ser otra que darle las "gracias" por su buena fe y colaborar con ellos, ya que habrían "tardado horas en detectar el descuadre".

El gesto de Pablo no solamente fue correcto éticamente, sino que a nivel legal también podría haberle evitado algún que otro quebradero de cabeza. Y esto es porque el error seguramente habría acabado siendo detectado por el banco, pudiendo identificar la operación concreta.

En caso de haberse quedado con los 150 euros que el cajero le había 'regalado', a nivel legal, no podría haber sido considerado un hurto, pero sí podría tratarse de un caso de apropiación indebida, según la legislación vigente, por lo que su buena fe le ha ahorrado algún que otro disgusto, dejando todo en una mera anécdota.