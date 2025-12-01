El valle de la provincia de León arrasado por los incendios que quiere renacer: 900 nuevos árboles y refugios para fauna

El Bierzo vuelve a movilizarse por su patrimonio natural. En esta ocasión se trata de una campaña de SEO/BirdLife bajo el nombre ‘Salvemos Palacios de Compludo’, una iniciativa que busca restaurar y conservar uno de los enclaves ecológicos más singulares de la comarca leonesa.

Tras los devastadores incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, que dejaron cicatrices profundas en los montes de la zona, este valioso espacio de flora, fauna e historia necesita más que nunca una acción conjunta.

Palacios de Compludo destaca por su belleza paisajística y su relevancia histórica, pero también es un punto estratégico para la protección de especies amenazadas y para el desarrollo de programas de educación ambiental.

Su recuperación es esencial para asegurar que siga funcionando como un auténtico refugio de biodiversidad y como un escenario donde nuevas generaciones aprendan el valor de la conservación.

“Palacios de Compludo es un símbolo de compromiso con la naturaleza y la cultura. Con la ayuda de todos, podemos devolverle la vida y convertirlo en un motor de conservación en El Bierzo”, afirma Federico García, responsable de Sociedad y Territorio de SEO/BirdLife.

La campaña contempla una batería de trabajos forestales y de conservación destinados a devolver el equilibrio al valle. Por ejemplo, la reforestación de rodales. Así se plantarán cerca de 900 ejemplares de acebo, serbal, mostajo y cerezo silvestre en zonas previamente restauradas y arrasadas de nuevo por el fuego.

Apoyo a la fauna, donde se construirán refugios para el desmán ibérico y se instalarán nuevas cajas nido para pequeños paseriformes y aves de tamaño mediano.

También la resiembra de parcelas de centeno, esenciales para mantener la dinámica ecológica tradicional del lugar.

O la rehabilitación de infraestructuras de uso público. Hides, cartelería, un puente de madera y bancos, todo ello imprescindible para el disfrute responsable del entorno.

Por último, también se pide la sustitución del viejo todoterreno utilizado por el equipo de conservación, que tras más de 30 años de servicio quedó inutilizado durante las duras jornadas de lucha contra el fuego.

Cómo colaborar

SEO/BirdLife invita a ciudadanos, empresas y entidades a unirse al esfuerzo común mediante donaciones a través de la plataforma segura Donorbox.

Cada contribución ayudará a recuperar Palacios de Compludo, reforzar la protección de su fauna y reactivar el ecoturismo sostenible del área.

La organización recuerda que, con una inversión responsable y el compromiso de la sociedad, es posible revivir todo un valle y convertirlo en un ejemplo de gestión eficiente, conservación y futuro.