El PP denuncia que la Diputación de León "solo ha ejecutado el 20% de las inversiones previstas"

El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León denunció hoy la “incapacidad de gestión” del equipo de Gobierno, compuesto por el Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés, debido a que “solo ha ejecutado el 20 por ciento de los 81,5 millones de euros previstos para inversiones por la institución provincial hasta el mes de noviembre”.

El portavoz de los ‘populares’, David Fernández, explicó que este balance se recoge en el estado de ejecución del presupuesto conocido en la Comisión de Cuentas celebrada la pasada semana, que constata que “se han ejecutado poco más de 16,7 millones de euros del capítulo de inversiones”.

En este sentido, recordó que el presupuesto inicial contemplaba casi 28 millones de euros de inversiones, a los que se han incorporado, por ahora, 53,7 millones de euros procedentes de los remanentes para cerrar la partida de inversiones reales en 81,8 millones de euros.

David Fernández consideró que este hecho “desmiente” lo avanzado por el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, durante la presentación del presupuesto de la Diputación para 2026 en la que manifestó que el gasto autorizado “se situaría en el 65 por ciento”, algo que para el PP “dista de la realidad a la hora de ejecutar porque, por ejemplo, un gasto autorizado es la renovación de nuevo telesilla de Leitariegos y no se ha iniciado”.

“Los mensajes que reiteradamente nos asegura el diputado de Hacienda a lo largo del ejercicio no son ciertos y los más de 461 millones movilizados son una cifra teórica, ya que apenas se han ejecutado 194 millones, de lo que supone que, cuando han transcurrido once meses, se llega al 42 por ciento del total del presupuesto”, remarcó el portavoz ‘popular’, quien exigió al equipo de Gobierno “celeridad” para “no caer de nuevo en los errores del anterior equipo de Gobierno”.

Además, David Fernández aseguró que “no solo en las inversiones reales los ratios de ejecución son bajos”, sino que el apartado de transferencias de capital, de la que depende el Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios, “apenas tiene un 36 por ciento de las obligaciones reconocidas a un mes de que finalice el año”.

Por todo ello, el PP lamentó que la Diputación de León “no está siendo la locomotora económica de la provincia” a pesar de una envidiable situación económica, ya que “no tiene deuda, cancelada en 2018 durante el mandato del PP y con un remanente histórico superior a los 230 millones de euros para este ejercicio”.