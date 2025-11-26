El infortunio golpea de nuevo a Caboalles: muere un hombre en un incendio

Caboalles de Abajo vuelve a vestirse de luto. Apenas unos días después de llorar la muerte de un vecino minero en Asturias, una nueva tragedia sacude al valle de Laciana.

Un hombre de unos 80 años ha fallecido en el incendio de su vivienda unifamiliar situada en el Barrio Pasal de Caboalles de Abajo, según ha confirmado el centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León.

El suceso tuvo lugar a las 09:27 horas, momento en que se recibió una llamada advirtiendo que la casa estaba ardiendo y de que podía haber una persona en el interior.

Desde la sala de operaciones se dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de León, a la Policía Local de Villablino y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre en el interior de la vivienda, por lo que se anuló la intervención del helicóptero.

Durante el seguimiento del incidente, los bomberos informaron de que el fuego se originó en la habitación donde se encontraba la víctima y que el incendio quedó controlado en ese espacio.