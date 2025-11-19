Astorga prueba un novedoso sistema de limpieza de pintura: elimina grafitis con una máquina de alta presión

La empresa de maquinaria Maprinsa ha realizado esta mañana en Astorga una demostración de un novedoso sistema de limpieza de pintura diseñado para combatir los actos vandálicos.

Al evento ha asistido personal de los servicios municipales de limpieza del Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Ponferrada, y de la empresa de limpiezas municipal Ecoasturica.

La demostración se centró en la limpieza de zonas que habían sufrido pintadas mediante spray, un problema recurrente que afecta a edificios, paredes y monumentos históricos construidos con materiales porosos como la piedra o el granito.

La máquina utilizada es un equipo de alta presión que se aplica después de utilizar un producto decapante.

Según los resultados de la prueba, "mediante esta máquina resulta más sencillo el poder retirar estos restos, sin que produzca daños al material de construcción", según ha señalado el Ayuntamiento de Astorga.