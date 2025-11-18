La Justicia absuelve a todos los encausados por la tragedia del Pozo Emilio del Valle en la que murieron seis mineros en León

Un familiar de uno de los fallecidos en el Pozo Emilio del Valle coloca el casco de minero.

Absueltos. El Juzgado de lo Penal número 2 de León ha liberado a todos los encausados por la tragedia del Pozo Emilio del Valle, en Pola de Gordón, en la que perdieron la vida seis mineros como consecuencia de una explosión por un escape de gas grisú.

Hace escasos días que la reincorporación de la magistrada titular del juzgado encargado de la causa reabrió la posibilidad de una sentencia que los familiares de las víctimas venían reclamando desde que sucedieron los hechos, el 28 de octubre de 2013.

Aunque el resultado no ha sido en los términos que precisamente esperaban, al menos, en primera instancia. Ahora cabe la posibilidad de presentar un recurso de apelación en los 10 días posteriores desde su notificación ante la Audiencia Provincial de León.

El fallo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, a la espera de conocer la sentencia íntegra que revele los motivos de la decisión, absuelve a los 16 responsables de la empresa Hullera Vasco Leonesa S.A., titular de la explotación en el momento de los hechos, de los delitos contra los derechos de los trabajadores, de homicidio por imprudencia grave, y de lesiones por imprudencia grave.

También exime a las entidades aseguradoras como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa S.A. como responsable civil subsidiaria.

Hace 12 años, un escape de gas grisú acabó con la vida de seis mineros en las entrañas de la Hullera Vasco-Leonesa. No fue hasta marzo de 2023 cuando se dio inicio a un juicio que las familias de las víctimas venían reclamando con el objetivo de hacer justicia.

Tres años desde el final del proceso judicial que han dilatado más aún el dolor de estas familias que este 18 de noviembre de 2025 ven cómo la herida abierta aquel otoño de hace 12 años se hace cada vez más profunda.

La dilatación en la emisión de la sentencia vino motivada por una "baja" de la jueza titular, según relató Manuel Moure, padre de uno de los fallecidos, a este periódico hace poco más de un mes. Su reincorporación supuso un hilo de esperanza para las familias, que ha terminado de romperse tras el resultado.

El camino de la vía judicial se alarga ahora, todavía más, para estas familias, que deberán decidir si recurren la sentencia cuyo fallo ha sido conocido este martes, 18 de noviembre, después de casi 1.000 días desde que concluyese el proceso en primera instancia.