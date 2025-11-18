Un hombre de 45 años amenaza con tirarse desde la terraza de su casa, cuchillo de grandes dimensiones en mano

En la tarde de este lunes, 17 de noviembre, indicativos policiales de la Comisaría de Astorga fueron comisionados a una vivienda de la ciudad, donde un hombre de 45 años, en evidente estado de alteración, gritaba con la intención de arrojarse desde el balcón de un cuarto piso.

A pesar de la negativa inicial, los agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Astorga, lograron, tras varios minutos dialogando con el hombre a través de la puerta, que cediera en su intención y abriera la puerta de acceso a la vivienda.

Inmediatamente, los agentes de la Policía Nacional entraron en el domicilio y procedieron a atender a esta persona que se encontraba aturdida y sufría varias lesiones provocadas por sí mismo.

Una vez bajo supervisión médica del personal sanitario que acudió hasta el domicilio, el varón fue trasladado al centro hospitalario de León para atención médica especializada necesaria.