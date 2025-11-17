Nace S.O.S. León por su Autonomía para luchar contra el "espolio de recursos y territorio" de la provincia

León ha dado un paso firme hacia la reivindicación de su identidad y derechos con la presentación de la plataforma S.O.S. León por su Autonomía, impulsada por Conceyu País Llionés y Unidad Leonesa. El proyecto surge como respuesta al "espolio de recursos y territorio" que sufre la provincia y a la sensación de abandono histórica de sus habitantes.

Según los impulsores, este verano los incendios forestales más graves que se recuerdan solo han evidenciado la "negra cosecha de una trayectoria de abandono, de políticas malintencionadas, no simplemente erróneas, y, quizá también, de nuestra propia inacción".

La plataforma nace con la intención de cambiar esa situación y convertir la apatía histórica del leonesismo social en un motor de acción y unidad.

En su intervención, Carlos Cerra, de Conceyu País Llionés, destacó que León "no está muerto. León está despierto. León se levanta". Cerra denunció décadas de desindustrialización y abandono, y criticó que los presupuestos lleguen "tarde, mal… o nunca", mientras los pueblos se vacían y los jóvenes se marchan en busca de un futuro digno.

El portavoz insistió en que la plataforma no nace de "despachos ni intereses espurios", ni busca protagonismo personal.

Su misión es unir a la sociedad leonesa para "defender nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro legado" y reclamar una autonomía propia, basada en la tradición concejil, frente a los "excesos explotadores de la Junta de Castilla y León".

Para Hermenegildo López, de Unidad Leonesa, el proyecto responde al llamamiento del maestro Juan Pedro Aparicio, quien advirtió sobre un León herido y en riesgo de desaparecer.

López afirmó que los leoneses han sido durante décadas testigos de la desaparición de su economía, su territorio y su identidad, y que solo existen dos caminos: aceptar paliativos que no solucionan nada o unir fuerzas para lograr "el autogobierno de los leoneses".

Ambos representantes coincidieron en que la plataforma busca ser un catalizador efectivo de la sociedad civil leonesa, dejando de lado siglas, personalismos o luchas partidistas.

Según López, "la tierra leonesa no nos pertenece; solo somos administradores eventuales de un patrimonio heredado y que debemos transmitir sin tacha a los que vendrán a sucedernos".

S.O.S. León por su Autonomía se presenta como una iniciativa que combina protesta y propuesta, denuncia y acción, y pretende que León recupere voz y presencia en decisiones que afectan a su desarrollo económico, social y cultural.

Como recordó Cerra, "la historia de esta tierra nunca la escribió la resignación. La escribieron las personas valientes, las que salieron a defender lo suyo, las que no se escondieron".

La plataforma invita a asociaciones, personalidades y ciudadanos a sumarse a esta causa común. Su objetivo es claro: que León recupere su autonomía, defienda sus recursos y asegure un futuro digno para su población, reivindicando justicia, dignidad y autogobierno.