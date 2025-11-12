León tendrá diez nuevos taxis en la ciudad: cinco de ellos adaptados para personas con movilidad reducida

El Ayuntamiento de León ha comenzado los trámites con el fin de licitar diez nuevas licencias de taxi para la capital leonesa, como ha informado el consistorio leonés a través de un comunicado.

Las bases de la licitación serán objeto de valoración este viernes en la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad, trámite tras el que su aprobación deberá pasar por la Junta de Gobierno local.

Las nuevas licencias permitirán aumentar la prestación del servicio de transporte público urbano discrecional de viajeros en vehículos turismo en la ciudad de León, un servicio para el que existe una amplia demanda en la capital leonesa a la que el Ayuntamiento de León da respuesta.

Actualmente la ciudad de León cuenta con 179 licencias de taxi. De ellas siete son vehículos adaptados o Eurotaxis y 27 son de vehículos de entre siete y nueve plazas. La capital leonesa tiene una ratio de 1,46 licencias de taxi por cada 1.000 habitantes.

La licitación de las licencias se dará en dos lotes, por un lado, cinco para la prestación del servicio de transporte público urbano en vehículos Eurotaxi, es decir, adaptados a personas con movilidad reducida.

En estos el espacio destinado a la silla de ruedas podrá ser ocupado por asientos siempre que sea posible llevar a cabo el cambio de configuración por el conductor entre servicios consecutivos.

El otro lote, también de cinco licencias, es para vehículos turismo con capacidad mínima de cinco plazas y máxima de nueve, incluida la de conductor.

La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento utilizando criterios cuantificables con aplicación de fórmulas matemáticas. Los criterios valorarles matemáticamente serán la oferta económica, aspectos medioambientales de los vehículos adscritos a la licencia (eco y 0 emisiones), aspectos sociales y tecnológicos.

El Ayuntamiento, de común acuerdo con el sector, adoptó un acuerdo que se está aplicando este año relativo a la mejora de los turnos de trabajo, el refuerzo del servicio en las estaciones de tren y autobuses, así como la anulación de descansos en periodos de alta demanda, como son las fiestas, la Navidad, los actos deportivos u otros eventos, a fin de mejorar la calidad de la prestación del servicio de taxi en la ciudad de León. Este acuerdo ha supuesto, entre otras mejoras, el incremento de 15 vehículos en fin de semana, el refuerzo del número de vehículos diarios incrementando en 9.

Asimismo, la Comisión Informativa de Seguridad y Movilidad tomará conocimiento de la futura Ordenanza reguladora del servicio de Taxi en el término municipal de León, que espera ahora las aportaciones de los grupos políticos de la Corporación Municipal, en la que se aborda la exigencia de adaptar el sector del taxi a la realidad social y económica de la ciudad de León con el objetivo de mejorar la calidad de prestación de este servicio público, tanto para las personas usuarias como para los profesionales del sector del taxi.

La Ordenanza ya ha sido objeto de negociación con las Asociaciones de profesionales del taxi y se han tenido en cuenta la gran mayoría de las aportaciones y demandas por ellos realizadas en aspectos tan importantes como la liberación de los calendarios de trabajo, las normas de prestación de la actividad (permitiendo la posibilidad de poder contratar un máximo de dos personas conductoras asalariadas por licencia para una mejor explotación de la licencia) , el régimen de obligaciones y derechos de las personas usuarias y de los taxistas, entre otras.

A través del consenso entre todas las partes implicadas el objetivo es lograr la aprobación de una Ordenanza reguladora del servicio público de Taxi en la ciudad de León que dé respuesta a los cambios en los modelos de movilidad urbana de nuestra ciudad que busca entender la movilidad pública como un servicio integral a la ciudadanía y que requiere una transformación en las formas de entender la prestación del servicio de taxi.