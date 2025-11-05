La Universidad de León y CSIC sellan un nuevo pacto por la innovación y el desarrollo del sector agroganadero

La Universidad de León y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han firmado un nuevo convenio que refuerza su compromiso conjunto con la investigación en el ámbito ganadero.

El acuerdo garantiza la continuidad del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), con sede en Grulleros (Vega de Infanzones), y consolida su papel como referente científico nacional e internacional.

El documento fue suscrito por la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino. Ambas destacaron la importancia de esta colaboración, que permitió en 2008 transformar la antigua Estación Agrícola Experimental de León, creada en 1965, en un instituto mixto de investigación.

Firma del convenio entre la Universidad de León y CSIC

Desde entonces, el IGM ha desarrollado una intensa labor científica, formativa y de transferencia de conocimiento. La rectora ha subrayado que este trabajo es "fruto de una colaboración fructífera, estable y profundamente enriquecedora", y que el nuevo convenio "renueva el compromiso de ambas instituciones con el territorio y con las personas que lo habitan".

Nuria González ha recordado que el acuerdo inicial "permitió unir capacidades científicas, talento y recursos para afrontar los desafíos del sector agroganadero desde la colaboración y el rigor".

La rectora ha añadido que esta alianza "ha demostrado su solidez y su capacidad de generar conocimiento útil y transferible a la sociedad", con el propósito de seguir impulsando la investigación, la innovación y el desarrollo sostenible desde León.

Por su parte, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha asegurado que el Instituto de Ganadería de Montaña es "clave" dentro de la nueva estrategia científica del organismo, centrada en "mirar al exterior y producir ciencia cada vez más relevante, con mayor impacto y estrechamente vinculada al territorio".

Eloísa del Pino también ha resaltado que el IGM no solo refuerza la presencia del CSIC en Castilla y León, sino que representa uno de los pilares de su "apuesta por la investigación aplicada a la agricultura, ganadería, pesca y oceanografía", ámbitos considerados estratégicos para los próximos años.

La presidenta del CSIC agradeció a la Universidad de León su "colaboración y refuerzo del compromiso con el CSIC y con el instituto", y valoró el trabajo conjunto del actual equipo rectoral.

Además, ha asegurado que el nuevo convenio "formaliza y fortalece" esta relación institucional, creando espacios de coordinación y diálogo para abordar necesidades científicas y de gestión.

"León es muy importante para nosotros", ha afirmado Eloísa del Pino, quien ha recordado también la presencia del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) en la provincia y el trabajo del Grupo de Asesoramiento Científico en Desastres y Emergencias del CSIC en Las Médulas. Destacó que este grupo "está haciendo un enorme trabajo" tras el incendio del pasado verano.

El convenio mantiene la naturaleza de instituto mixto y de titularidad compartida entre ambas instituciones, adaptando su funcionamiento a la normativa vigente. Garantiza su autonomía de gestión, su proyección internacional y la continuidad de una colaboración científica que ha dado "excelentes resultados" durante los últimos diecisiete años.

El Instituto de Ganadería de Montaña se dedica a la investigación y la innovación en el sector agroganadero. Transfiere tecnología al sector productivo, asesora a entidades públicas y privadas, y promueve la formación y la divulgación científica.

Su finca experimental, por su capacidad y versatilidad, constituye una infraestructura singular para alojar animales experimentales y desarrollar investigaciones en producción y sanidad de rumiantes, especialmente pequeños rumiantes.

Gracias a estas instalaciones, el instituto ofrece prestaciones únicas para el avance científico de ambos socios y para la colaboración con empresas del sector.

Su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del medio rural y al progreso del sector agroganadero, "un ámbito clave para la provincia de León, Castilla y León y el conjunto del país", en palabras de la rectora, quien destacó la vocación de servicio público de la Universidad de León.