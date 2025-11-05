Muere un anciano de 83 años en un sex shop de León mientras veía una película en una cabina

El suceso tuvo lugar en un establecimiento erótico situado en la calle Santo Tirso

Un hombre de 83 años falleció este pasado martes sobre las 14:10 horas en el interior de un sex shop de León capital mientras visionaba una película en una cabina privada.

El suceso tuvo lugar en un establecimiento erótico situado en la calle Santo Tirso, en la zona centro de la ciudad.

Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, el propio regente del local fue quien descubrió el cuerpo sin vida del octogenario al comprobar que tardaba en salir de la cabina y no respondía a sus llamadas.

Inmediatamente dio aviso a la Policía Nacional, que acudió al lugar y activó el protocolo habitual para este tipo de situaciones. Se procedió a practicar primeros auxilios aunque inmediatamente se dieron cuenta de que ya había fallecido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, descartándose cualquier indicio de violencia o intervención de terceras personas.

El cuerpo del hombre fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de León, donde se le ha practicado la autopsia para confirmar las causas exactas de la muerte.

El incidente ha causado sorpresa y conmoción entre los vecinos de la zona, y también en redes sociales.