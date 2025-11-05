Condenado a 23 años y medio de prisión por matar a puñaladas a su madre el día de Nochebuena de 2022 en León

El condenado por matar a su madre el día de Nochebuena de 2022 en León, Alan Rubén T.S, durante el juicio en la Audiencia Provincial Campillo ICAL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado este miércoles la condena a 23 años y medio de prisión para el joven Alan Rubén T.S por matar a puñaladas a su madre, María Salomé, de 58 años, el día de Nochebuena de 2022 en el domicilio de ésta en la ciudad de León. La sentencia considera probado que el condenado cometió el homicidio con alevosía y ensañamiento, por lo que el delito ha sido calificado como asesinato, y añade, además, el agravante de parentesco.

El TSJCyL ha confirmado el veredicto del jurado popular que, el pasado 27 de octubre, consideró culpable de asesinato por unanimidad, al finalizar el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de León, a Alan Rubén T.S., acusado de asesinar a su madre, quien no tuvo posibilidad de defensa y sufrió numerosas lesiones, en la Nochebuena del año 2022 en su vivienda, situada en el barrio de San Esteban de la capital leonesa.

El tribunal popular vio además alevosía y ensañamiento en las numerosas agresiones infligidas tras una fuerte discusión, agravante por parentesco y no consideró probada una disminución o alteración de sus facultades que condicionasen su actuación y propiciasen eximentes a la hora de determinar su condena.

Un brutal asesinato

Los hechos tuvieron lugar en la noche de Nochebuena del año 2022 cuando, según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal, el joven se encontraba en la vivienda de su madre, situada en el barrio de San Esteban, donde se produjo una discusión. Tras ello tuvo lugar la muerte de la mujer por un corte de profundidad en el cuello, aunque su cuerpo de la víctima presentaba varios cortes y golpes en diferentes partes.

Todo ello se produjo "de forma repentina, sorpresiva y sin posibilidad alguna de defensa" y sin que el acusado presentara "ninguna patología ni estado mental alterado", de forma que "tenía intactas sus facultades". Además, la Fiscalía aseguró que el acusado, desde 2020, había amenazado de muerte en varias ocasiones a su madre, alguna de ellas con un cuchillo.

El cadáver fue encontrado dos días después, gracias a que los vecinos de la víctima dieron la alerta al no haberla visto en las zonas comunes. Una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar, donde comprobó la existencia de unas manchas de sangre, por lo que decidió forzar la cerradura de la vivienda para acceder a ella y localizar el cuerpo sin vida de la mujer.

La Policía Nacional procedió horas después del hallazgo a detener al hijo de la víctima, Alan Rubén T.S. que se encuentra en prisión desde entonces, ya que el Juzgado de Instrucción número 4 de León decretó para él prisión provisional y sin fianza, tras acogerse a su derecho a no declarar.