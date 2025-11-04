Cazado un amigo de lo ajeno con un cargador de coche de 500 euros tras ser detenido nueve veces en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la mañana del 3 de noviembre, a un hombre como presunto autor de un hurto en interior de vehículo, como han informado fuentes oficiales.

En la noche del 1 de noviembre, una dotación de la Policía Nacional observó, caminando por la vía pública, a un varón que suscitó sospechas en los agentes. Los policías a bordo del coche procedieron a darle el alto primero para identificarlo después.

Una vez que se comprobó que esta persona no tenía requisitoria ni judicial, ni policial pendiente, los agentes procedieron a hacerle un cacheo superficial por seguridad y también un registro de las pertenencias que portaba.

El hombre llevaba entre otros objetos un cargador de coche eléctrico valorado en más de 500 euros. Cuando fue interceptado por la procedencia de los objetos que llevaba dio respuestas incoherentes que suscitaron las dudas de los policías.

Fue entonces cuando consultaron las bases de datos y al no constar esos efectos como denunciados, pero sospechando que pudieran tener un origen ilícito, levantaron un acta e intervinieron los objetos dejando marchar al varón tras tenerlo plenamente identificado.

Fue en la mañana del día 3 de noviembre cuando se tuvo constancia de que se había personado un ciudadano en la comisaría de distrito de Policía Nacional de Valladolid Delicias, denunciando la sustracción de varios efectos del interior de su turismo.

Los agentes constataron que eran los efectos intervenidos al hombre, por lo que tras confirmar con el propietario legítimo que esos eran los objetos sustraídos de su turismo procedieron a buscar al varón.

Agentes de Policía Nacional procedieron a su detención cuando lo localizaron en la vía pública en la mañana del día 3 de noviembre como presunto autor de un hurto en interior de vehículo y fue trasladado a dependencias policiales donde ha permanecido bajo custodia. Al detenido le constan nueve detenciones policiales.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial quien ha decretado su libertad.