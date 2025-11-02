La Universidad de León consolida su integración en Europa con la creación legal de la alianza Eureca-PRO

La Universidad de León refuerza su presencia en el espacio universitario europeo tras aprobarse el Acuerdo de Consorcio de la alianza Eureca-PRO.

Este paso, respaldado por la rectora Nuria González en la reunión del board of rectors, permitirá que la alianza se constituya como una entidad jurídica con sede en Bélgica.

La decisión supone, según la ULE, un "hito en el fortalecimiento y la consolidación" de Eureca-PRO, ya que dota a la red de una estructura permanente y base legal que garantiza su continuidad y facilita la captación de financiación.

Además, refuerza su capacidad de colaboración y crecimiento a largo plazo, con el objetivo de operar como una "única universidad europea".

Según explica Roberto Baelo, delegado de la rectora para Eureca-PRO, "estamos ante un paso importante en la consolidación de esta alianza y, sobre todo, en la presencia de la Universidad de León en Europa".

Para Baelo, la integración en este consorcio es "un pilar estratégico porque nos permite posicionarnos en el mapa europeo de universidades, atraer y retener talento y dar valor añadido a lo que hacemos en León".

El acuerdo implica la aprobación de unos estatutos comunes, elaborados y revisados por los departamentos jurídicos de las nueve universidades que integran la alianza.

Tras este avance, el texto pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. "Posteriormente, tendremos una entidad con base legal y estatutos, lo que nos permitirá regular todas las acciones de Eureca-PRO como una alianza de universidades europeas", ha detallado Baelo.

El delegado ha subrayado que este paso "contribuye a avanzar hacia un modelo de cooperación más estable y operativo", capaz de generar un mayor impacto tanto en el ámbito académico como en el entorno social y económico de cada institución.

"Eureca-PRO deja de ser solo una propuesta para convertirse en una estructura consolidada que impulsa la internacionalización, la sostenibilidad y la excelencia educativa, y que servirá de marco para nuevas iniciativas conjuntas de docencia, investigación y transferencia de conocimiento", ha añadido.

Baelo también ha explicado que "lo que se busca en Europa es que diferentes universidades de distintos países compartan recursos, generen titulaciones conjuntas y nuevas dinámicas internas que permitan que estudiantes de Latinoamérica, Asia, África o Europa decidan quedarse aquí".

El delegado ha insistido en que Eureca-PRO permitirá "dar un valor añadido" al trabajo universitario, superando el "carácter provincial, regional o nacional" para situarse en una "dimensión europea".

"Eureca-PRO es una universidad, por decirlo así, que va a tener todo lo que tenemos en la ULE, pero en su versión europea. Nos permite estar en el mapa europeo de universidades, algo que a nivel individual sería muy difícil", ha detallado.

Baelo también ha recordado que el Gobierno de España "también considera esencial la participación de las universidades españolas en estas alianzas" y ha animado a las instituciones a integrarse en este tipo de proyectos europeos.

Eureca-PRO forma parte de la iniciativa de Universidades Europeas impulsada por la Comisión Europea. Su meta es construir un nuevo modelo de cooperación entre instituciones de educación superior que refuerce la excelencia, la movilidad y la competitividad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

La Universidad de León integra esta alianza junto a otras ocho universidades de Austria, Grecia, Bélgica, Francia, Alemania, Polonia y Rumanía. En total, más de 60 alianzas agrupan a unas 600 universidades en Europa, menos del 20 % del total de instituciones del continente.

Cada red tiene un eje temático que guía su trabajo. En el caso de Eureca-PRO, la actividad se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 4, vinculados al consumo y la producción responsables y a la educación de calidad.

Desde la ULE, el equipo coordinador mantiene una apuesta firme por la alianza, fomentando la participación del personal y el impacto local del proyecto.

En palabras de Baelo, "Eureca-PRO representa un referente identitario para nuestra universidad y una herramienta clave de internacionalización, que nos permite disfrutar de las oportunidades que ofrece Europa, atraer conocimiento y talento, y proyectar nuestra calidad a nivel internacional".