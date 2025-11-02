Muere un corredor de 30 años al caer por un barranco en el monte Pajariel de Ponferrada

Un corredor de unos 30 años ha fallecido este domingo tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en el monte Pajariel, en Ponferrada (León).

El suceso se produjo a las 11:41 horas, cuando una llamada al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León alertó de que un hombre se había caído por una zona escarpada y no se movía. Los acompañantes de la víctima trataban de acceder al lugar, de difícil acceso y intransitable para vehículos.

De inmediato, el Centro Coordinador de Emergencias activó un operativo conjunto con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado, y con el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, a bordo del cual viajaban dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Asimismo, se dio aviso a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Ponferrada, que desplazaron efectivos al lugar del accidente.

Una vez en la zona, los equipos de rescate confirmaron el fallecimiento del corredor. El grupo de rescate de la Junta fue autorizado para recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta el Hospital de El Bierzo, donde aguardaban miembros del Cuerpo Nacional de Policía para realizar las diligencias correspondientes.