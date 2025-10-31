Un emotivo homenaje para las personas que ayudaron a la residencia de Castrocalbón a huir de las llamas: "Un ejemplo"

El homenaje de los residentes a las personas que los ayudaron a huir de las llamas

La residencia de mayores Eria en Castrocalbón, gestionada por Senior -filial de Clece- ha celebrado este viernes un emotivo acto de agradecimiento a todas las personas y entidades que el pasado 11 de agosto, y en los días posteriores, colaboraron en la evacuación de residentes a causa de los incendios.

Durante el acto, se reconoció la labor de trabajadoras y trabajadores, tanto vinculados como no, que ofrecieron su "tiempo, esfuerzo y compromiso" en unos días que fueron "especialmente difíciles".

Asimismo, han destacado en el homenaje el apoyo de los Servicios Sociales de León, que realizó un trabajo "clave" para poder coordinar la respuesta y "garantizar el bienestar" de los residentes.

Las personas homenajeadas durante el acto

En representación a este servicio, el gerente, Juan Antonio Orozco, recordó la importancia de la colaboración institucional: "Desde el primer momento se pusieron todos los medios a disposición para garantizar la seguridad de las personas residentes. Lo que se vivió en Castrocalbón es una muestra de que cuando hay colaboración, el resultado es siempre positivo".

Por otro lado, han agradecido la implicación de entidades y organismos como las residencias Neurocare Home (Castrillón de San Pelayo) y Mensajeros de la Paz (La Bañeza), que acogieron a los residentes de Castrocalbón y a Cruz Roja La Bañeza, que participó en el traslado de los mayores.

"Aquellos días demostraron que, incluso en los momentos más duros, la fuerza de Clece está en sus personas. El compromiso, la serenidad y la humanidad con la que se actuó son un ejemplo de lo que significa cuidar y acompañar", afirma José Manuel Millan, delegado de servicios sociales de Clece.

Luis Cenador, alcalde de Castrocalbón, agradeció la implicación del personal y de los vecinos. "El comportamiento de todos ha sido ejemplar. En momentos así se demuestra el valor de la comunidad, la solidaridad y el compromiso con nuestros mayores", afirma.

La jornada ha culminado con un homenaje a la profesionalidad, la coordinación y la solidaridad mostradas por las personas y entidades que participaron, reafirmando el "compromiso" de Senior con los mayores y con los municipios.

"Queríamos dar las gracias, pero también dejar constancia de que lo más importante siempre son las personas", concluyó José Manuel Millan.