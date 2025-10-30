Detienen a una pareja que cultivaba más de 700 plantas de marihuana en una nave de Ponferrada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja que estaba cultivando 718 plantas de marihuana, de diversos tamaños, en una nave industrial del Polígono de Montearenas, en Ponferrada (León).

La explotación de la operación se llevó a cabo este pasado miércoles a las 20:30 horas después de aproximadamente un mes de investigación.

Ambos fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Además, se investiga su implicación en un supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico.

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ponferrada había recibido informaciones de trabajadores de la zona y clientes de los establecimientos comerciales del polígono frecuentados por los ahora detenidos a raíz de un fuerte olor a marihuana a determinadas franjas horarias proveniente de la nave industrial investigada.

Durante la investigación, los agentes solicitaron información a las empresas suministradoras de energía eléctrica para comprobar los consumos de la nave.

Los informes arrojaron un consumo aparentemente normal, aunque detectaron un gasto mensual que rondaba los 1.000 euros y una intensidad de 50 amperios, cifras inusualmente elevadas para una nave que aparentemente tenía escasa actividad visible.

Localizaron 718 plantas en diferentes estadios de crecimiento

Esto reforzó las sospechas sobre la existencia de una plantación 'in door' y se llevaron a cabo labores de vigilancia sobre los usuarios de la nave, recabando informes de empresas relacionadas con los investigados, personas con las que se relacionaban y su actividad profesional.

También realizaron un control técnico del punto de suministro eléctrico con la colaboración de la empresa encargada del suministro.

Tras recibir la autorización judicial, los agentes procedieron a registrar la nave industrial, interviniendo 718 plantas en distintos estadios de crecimiento.

En concreto, 114 plantas de marihuana con cogollos de entre 30 y 40 centímetros (471 gramos), 296 de unos 13-14 centímetros de altura, 7 de unos 130 centímetros, 63 de unos 5 centímetros, 208 de aproximadamente un metro, 363 gramos y 161 gramos de posible polvo o polen de marihuana.

Asimismo, incautaron diferentes objetos relacionados con el cultivo y procesado de la droga, entre ellos 16 sacos de sustrato, una envasadora al vacío, una centrifugadora, 25 lámparas LED, 10 ventiladores, una lámpara de neón, 11 focos con transformadores, un enfriador, un humificador, un calentador, un ventilador de pie y una prensa.

Durante un segundo registro en el domicilio de la pareja se intervinieron 4.150 euros en efectivo. Tras oír la declaración de la mujer, ha sido puesta en libertad, mientras que el hombre ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada esta tarde.