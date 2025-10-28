El Tribunal de Cuentas multa con 72.000 € a UPL por exceso de gasto en las municipales de 2023: "Infracciones muy graves"

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, y su predecesor, Luis Mariano Santos

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha acordado imponer sanciones a 14 formaciones políticas, por haber superado los límites máximos de gastos en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023.

Entre esas formaciones sancionadas está la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha sido multada con 72.161,9 euros.

Según el Tribunal de Cuentas, la formación incurrió en varias infracciones, tres de ellas calificadas como "muy graves", relacionadas con sus gastos generales de campaña.

Específicamente, se señala el exceso en los límites establecidos para la publicidad exterior, la publicidad en prensa y la publicidad en radio. La sanción se impone por haber superado en más de un diez por ciento tres límites de gastos electorales.

Además de la UPL, el Tribunal de Cuentas impuso sanciones significativas a otros partidos por vulnerar la legislación electoral y de financiación.

Compromís recibió la multa más alta, superando los 380.000 euros, por dos infracciones del artículo 17 sobre financiación en procesos electorales.

También EH Bildu fue sancionado con 245.398 euros por incumplir artículos específicos de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG).