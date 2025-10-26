Indignación en Astorga por actos vandálicos en un parque recién pintado: la Policía abre una investigación

El Ayuntamiento de Astorga ha lamentado “profundamente” los “actos vandálicos cometidos en el parque del barrio de San Andrés”, situado junto a la iglesia del mismo barrio, “apenas dos semanas después de haberse completado las labores de mantenimiento y pintado de este espacio público”.

Unas actuaciones que se enmarcaban dentro del programa municipal de mantenimiento y mejora de los espacios públicos, con el objetivo de ofrecer a los vecinos y vecinas zonas de ocio en óptimas condiciones.

Sin embargo, los recientes graffitis y pintadas vandálicas aparecidos en el mobiliario del parque “suponen un grave perjuicio para la imagen del barrio y para el esfuerzo que la ciudadanía y el Ayuntamiento realizan en el cuidado del entorno común”, señalan desde el consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Astorga han condenado enérgicamente estos “actos incívicos que atentan contra el patrimonio de todos los astorganos y astorganas, y que obligan a destinar nuevamente recursos económicos y humanos a su reparación”.

“Este tipo de conductas no solo deterioran el entorno urbano, sino que además suponen un gasto innecesario del dinero público, que podría dedicarse a otras mejoras para el conjunto del municipio”, han añadido desde el Ayuntamiento de Astorga.

Abierta una investigación

La Policía Local de Astorga ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables de estas pintadas, como han señalado las mismas fuentes.

Han recordado, además, que este tipo de actuaciones pueden derivar en sanciones administrativas y responsabilidades penales.

El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo y la colaboración ciudadana, recordando que el cuidado de los espacios públicos es una responsabilidad compartida.

“Cada acto vandálico supone un paso atrás en el trabajo que realizamos para mejorar Astorga. Cuidar los espacios públicos es cuidar de nuestra ciudad y de nuestro futuro”, ha señalado el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento de Astorga reitera su compromiso con la mejora continua de los espacios públicos y pide la colaboración de todos los vecinos para mantenerlos en las mejores condiciones posibles.