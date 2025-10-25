UPL no se rinde, celebra su crecimiento y ensalza el leonesismo: "Está en el mejor momento de su historia"

UPL ha celebrado, en la mañana de este sábado 25 de octubre, su Asamblea de Cargos Públicos que ha reunido a representantes de la formación procedentes de toda la provincia.

El encuentro ha comenzado con la elección de presidente de la Asamblea, cargo que ha sido asumido por David Martínez Fuertes, alcalde de Riego de la Vega, que ha destacado la “responsabilidad de este órgano como espacio de coordinación, debate y acción conjunta de todos los cargos públicos leonesistas.”

Ha estado acompañado por la secretaria general, Alicia Gallego, el vicesecretario, Luis Mariano Santos y el presidente, Carlos Javier Salgado. El nuevo presidente reafirmó su compromiso de impulsar la participación y la comunicación constante entre las diferentes instituciones leonesistas.

La jornada continuó con la ponencia “Despoblación rural y grandes incendios forestales”, impartida por Francisco Castañares, que analizó las causas estructurales que amenazan al medio rural leonés y la necesidad de una gestión eficaz y preventiva de los recursos naturales, especialmente tras los devastadores incendios del pasado verano, que volvieron a evidenciar la descoordinación y falta de previsión de la Junta de Castilla y León.

Los cargos públicos de la formación leonesista tuvieron la oportunidad en un coloquio abierto posterior de trasladar sus inquietudes y dudas.

Durante su intervención la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, subrayó “la importancia de la unidad y la coordinación entre todos los cargos públicos del partido, en un momento que calificó como “el mejor de la historia reciente del leonesismo”.

Gallego afirmó que “UPL vive una etapa de crecimiento, ilusión y fortaleza, fruto del trabajo serio y responsable que se está realizando tanto en las instituciones como en la calle. Somos un partido que crece desde la base, que escucha, que está presente y que mira al futuro con la confianza de quien sabe que la razón le acompaña”.

“Se acerca un tiempo político decisivo, debemos afrontar las elecciones que se acercan con unidad, trabajo y confianza en nuestras propias fuerzas. UPL es el partido de las personas que no se rinden, estamos más fuertes, unidos y convencidos que nunca de que el leonesismo tiene futuro, y tiene futuro porque no es una ideología: es un sentimiento, una forma de vivir y de entender la política”, afirmó la secretaria general, quien animó a los cargos públicos a seguir trabajando “por un pueblo unido, porque cuando León se une, León avanza”.

Los asistentes coincidieron en resaltar el ambiente de entusiasmo, compromiso y ganas de seguir impulsando el proyecto leonesista, reflejo del creciente respaldo social que el partido percibe en toda la Región Leonesa.

La Asamblea reafirmó el papel de UPL como la fuerza política de referencia en el ámbito leonés, sólida, organizada y en constante expansión, preparada para afrontar los nuevos retos con la misma energía e ilusión que han guiado al partido durante más de tres décadas.