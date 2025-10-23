Muere una mujer tras ser atropellada en Cuadros: el propio conductor avisó de lo que había sucedido

ARCHIVO - Ambulancia del Sacyl por la noche

Una mujer de unos 80 años ha fallecido tras ser atropellada por un turismo en el kilómetro 4 de la carretera LE-4514, en Cuadros (León).

La llamada, a las 20.12 horas, del propio conductor del vehículo al centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León, indicaba que la víctima se encontraba inconsciente tras el suceso.

La sala del 112 activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que desplazó al lugar dos ambulancias de soporte vital básico y al personal médico del Punto de Atención Continuada de Trobajo del Camino.

Finalmente, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer en el lugar.