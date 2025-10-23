Ataca a su exmarido con ácido corrosivo en un pequeño pueblo de León tras intentar matarlo hace cinco años

La Guardia Civil ha detenido en León a una mujer por un delito de lesiones graves tras atacar con ácido a su exmarido en la pequeña pedanía bañezana de Jiménez de Jamuz.

El pasado 15 de agosto, el hombre paseaba por dicho pueblo cuando fue sorprendido por un líquido altamente corrosivo que le produjo graves quemaduras en cara, cuello y cuerpo. Su agresora vestía un completo traje de protección con capucha, gafas y guantes, lo que dificultó su identificación. La atacante huyó sin que ningún testigo pudiera aportar datos.

Días después, la víctima y su entorno recibieron cartas anónimas con amenazas de muerte. La Policía Judicial de la Guardia Civil en León inició entonces una investigación que terminó relacionando el ataque con las amenazas. Tras minuciosas pesquisas, los agentes recabaron indicios que apuntaban a su exmujer como autora. Además, los agentes identificaron un vehículo vinculado a la agresora en la zona momentos antes del ataque.

Todo en el marco de la operación 'Lapidem', también se le atribuyen delitos de amenazas de muerte mediante cartas anónimas y quebrantamiento de medidas judiciales.

Intentó matarlo en 2020

La detenida ya contaba con antecedentes por tentativa de asesinato al mismo hombre. En 2020, había introducido una sustancia tóxica en una chocolatina destinada a su expareja, que su hijo menor llevó a su padre.

El hombre sufrió graves lesiones, perdió prácticamente la totalidad de la visión y quedó con limitaciones para andar. Por esos hechos, la mujer ya fue condenada por asesinato en grado de tentativa.

Como parte de la operación, la Guardia Civil registró varios inmuebles relacionados con la detenida, interviniendo material informático y una carabina de aire comprimido de gran calibre, que podría haber sido destinada a un nuevo ataque.

La mujer ha sido puesta a disposición judicial en La Bañeza y ha ingresado en prisión. La Guardia Civil subraya "la peligrosidad y reincidencia" de la agresora, así como "el riesgo inminente para la vida de la víctima".