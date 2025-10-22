La ULE propone a Sergio Boixo y César de la Fuente como doctores Honoris Causa: "Por su brillante trayectoria"

César de la Fuente y Sergio Boixo, propuestos como doctores Honoris Causa por la Universidad de León

El Consejo de Gobierno de la Universidad de León (ULE) ha dado luz verde este miércoles a la concesión del doctor Honoris Causa a César de la Fuente Núñez, catedrático en la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos), y a Sergio Boixo Castrillo, director de computación cuántica de Google.

La votación fue aprobada por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Gobierno, quienes coincidieron en reconocer la "brillante trayectoria y el prestigio académico" de estos investigadores, referentes mundiales en sus correspondientes campos.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha tildado de "excepcional" el aporte de Sergio y César al avance del conocimiento, así como su capacidad para "inspirar a futuras generaciones y su estrecha vinculación con los valores" de esta institución académica.

"Es un orgullo contar con un egresado como César de la Fuente, referente internacional en la aplicación del uso de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de nuevos medicamentos, y con un leonés como Sergio Boixo, que mantiene una estrecha vinculación con nuestra universidad y lidera desde Google el avance de la computación cuántica", ha apuntado.

En esta línea, la rectora ha destacado que ambos son un ejemplo de excelencia científica y de compromiso con el conocimiento y, por ende, "claramente merecedores de esta distinción que reconoce no solo sus logros individuales, sino también los valores que representan para la comunidad universitaria".

Las dos propuestas se elevarán para su aprobación definitiva al Claustro de Doctores, que en principio se reunirá el 17 de diciembre. En caso de salir adelante, el cuadro de Honoris Causa de la ULE alcanzará las 59 personas reconocidas, tras nombrar en 2024 a Dionisio Llamazares Fernández, Laura María Lechuga Gómez, la primera mujer distinguida por la universidad leonesa, y Manuel Atienza Rodríguez.

César de la Fuente

De la Fuente Núñez nació en A Coruña en 1986 y actualmente lidera el 'Machine Biology Group' en la Universidad de Pennsylvania. Se trata de un equipo pionero que combina inteligencia artificial, biología e ingeniería para el diseño de nuevos fármacos mediante tecnología informática y la IA.

Las investigaciones se centran en el desarrollo de medicamentos que sean capaces de combatir infecciones resistentes y otras enfermedades, con el potencial de poder salvar a millones de personas en todo el mundo.

Es licenciado en Biotecnología por la Universidad de León y doctor en Microbiología e Inmunología por la University of Brithis Columbia de Canadá. Ha realizado estancias de formación e investigación en centros referentes como el Massachusetts Institute of Technology - MIT - de los Estados Unidos y es autor de cerca de un centenar de artículos científicos.

En marzo del año pasado fue nombrado Alumni Destacado por la ULE y poco después descubría una placa en su honor que fue instalada en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales en el Laboratorio Ambiental.

Los resultados de sus investigaciones han recibido distintos reconocimientos. En 2019 fue nombrado por el MIT Technology Review como uno de los innovadores más importantes del mundo por "digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores". En 2021 le galardonaron con el Premio Princesa de Girona en Investigación.

Sergio Boixo

Sergio Boixo Castrillo (León, 1973) es una de las figuras más influyentes a nivel internacional en el campo de la computación cuántica. Licenciado en Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid y con estudios en Filosofía y Matemáticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), obtuvo el doctorado en Física por la University of New Mexico.

Desde 2013 forma parte de Google Quantum AI, donde lidera el grupo de Teoría de Computación Cuántica y ha participado en hitos fundamentales como la demostración de la "ventaja cuántica", capaz de resolver problemas que los ordenadores tradicionales no pueden afrontar.

Mantiene una estrecha vinculación con la Universidad de León, con la que colabora en actividades académicas y de divulgación científica. El pasado mes de mayo impartió en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica una sesión especializada sobre su experiencia en el campo de la computación cuántica, "clave para abordar problemas que hoy son imposibles para los ordenadores tradicionales".