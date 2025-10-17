La Junta reconstruirá Lusio: 6,6 millones para recuperar un pueblo leonés que fue arrasado por los incendios

La Junta de Castilla y León invertirá 6,6 millones de euros en la recuperación de uno de los municipios de León más afectados por la ola de incendios del pasado verano. La localidad de Lusio vio cómo el fuego calcinaba viviendas e infraestructuras.

Se inicia una actuación inmediata para la reconstrucción de esta localidad. La directora de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, se ha reunido este viernes con los vecinos que perdieron sus casas para informarles de cómo será el proceso.

En total se reconstruirán 12 viviendas en Lusio. Además de las que se quemaron este verano la Junta construirá 3 inmuebles más para vivienda social. Lo hará en suelo cedido para uso residencial y como ejemplo de su apuesta por generar arraigo en el mundo rural.

La actuación es singular porque aborda la recuperación de un municipio de manera integral. Se reconstruirán las viviendas pero también el equipamiento público que quedó muy dañado. Así habrá que actuar en la red eléctrica, el pavimento o las infraestructuras de saneamiento.

La Junta argumenta esta alta inversión en Lusio por la importancia arquitectónica de sus casas y por haber detectado que los afectados tendrían graves dificultades para poder afrontar la reconstrucción necesaria de sus propiedades.

Lusio es una localidad con 11 vecinos. Los incendios del verano la redujeron prácticamente a cenizas. Se quemaron casas, se derribaron muros y las calles se llenaron de escombros calcinados volviéndolas intransitables.

En toda la provincia de León la administración autonómica ha destinado ya más de 2 millones de euros para las labores de desescombro y reparación de viviendas y edificaciones que fueron afectadas por los incendios del pasado verano.