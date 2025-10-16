Detienen a un hombre por apuñalar a sus dos hermanos en La Pola de Gordón

Un hombre ha herido a sus dos hermanos en La Pola de Gordón (León) después de apuñalarles con un cuchillo como consecuencia de una discusión cuyos motivos están siendo investigados por la Guardia Civil, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a este periódico.

El presunto agresor, del que se desconocen de momento datos de filiación, ha sido detenido y se espera que pase a disposición judicial a lo largo de la mañana de este jueves 16 de octubre. Los hechos han ocurrido esta pasada noche, a las 00:34 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León por dos personas heridas con un cuchillo en la calle Capitán Lozano.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de León y al servicio de emergencias sanitarias del Sacyl, que ha enviado hasta el lugar una UVI móvil, al equipo médico de La Pola de Gordón y dos ambulancias de soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a dos hombres, de 52 y 54 años, que han sido evacuados en ambulancia de soporte vital básico junto a un médico y una UVI móvil hasta el Complejo Asistencial Universitario de León.

En cualquier caso, según fuentes oficiales, los dos heridos permanecen fuera de peligro y la Guardia Civil está investigando los hechos con el objeto de esclarecer el móvil de la agresión.