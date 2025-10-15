San Andrés del Rabanedo exige a Óscar Puente el soterramiento en Trobajo del Camino: "Es una injustica histórica"

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, junto al vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

San Andrés del Rabanedo ha trasladado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la “demanda histórica” del soterramiento de las vías del tren en Trobajo del Camino.

La alcaldesa, Ana Caurel, ha entregado este miércoles, 15 de octubre, una carta al vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, con el fin de que se la haga llegar al ministro en el transcurso del encuentro previsto para este jueves en Madrid.

Un encuentro que mantendrán los representantes de la Diputación de León con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, además de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Courel.

Antes, la mujer que ostenta el bastón de mando ha hecho entrega de una carta dirigida al titular ministerial en la que se traslada la reivindicación “histórica” del municipio como es el soterramiento de las vías del tren a su paso por Trobajo del Camino.

La misiva ha sido entregada personalmente al vicepresidente de la Diputación a quién la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo ha solicitado que se la haga llegar al ministro en el transcurso del encuentro que se celebra mañana en Madrid.

Una reivindicación que no es nueva

En el escrito, Caurel ha subrayado que esta demanda “no es nueva” y que “se remonta décadas atrás” ya que “la infraestructura ferroviaria divide en dos el núcleo urbano de Trobajo” y “genera problemas de movilidad frenando el desarrollo del municipio”.

“Cuando nos referimos al soterramiento no estamos hablando de una obra de lujo, sino de una actuación urgente, que debería haber estado ejecutada hace años, como ya se ha hecho en otras ciudades”, ha destacado la alcaldesa que recuerda el “consenso social y político existente en torno al soterramiento”.

En la carta, también se solicita una reunión con el ministro Puente y se le ha invitado a visitar el municipio para conocer, de primera mano, la magnitud del problema y las consecuencias diarias que supone esta “fractura física y social” para los más de 30.000 habitantes de San Andrés del Rabanedo.

La que ostenta el bastón de mando ha querido reiterar su “compromiso con el soterramiento”, una demanda del “municipio que considera justa y necesaria” y apela al Gobierno a poner fin a “esta injusticia histórica” dotando al proyecto de soterramiento con una fecha concreta, además de una dotación presupuestaria y un compromiso firme de ejecución.

Nuevo dolor de cabeza con los soterramientos para Óscar Puente, después de la situación que se vive en Valladolid que va a terminar con la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ante la petición del alcalde, Jesús Julio Carnero, de afrontar dicho soterramiento.