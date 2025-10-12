Un hombre amenaza con lanzarse al vacío desde una vivienda en León

Personal de Sacyl a las puertas del bloque de viviendas Campillo / ICAL

Los servicios de emergencia atienden a un hombre que desde primera hora de la mañana de este domingo, 12 de octubre, amenaza con lanzarse al vacío desde una vivienda ubicada en la calle Matanzas de León, ubicada en el barrio de Eras de Renueva.

Según ha podido confirmar este periódico, se trata de un hombre con una vida "poco ordenada", que "ya ha intentado hacerlo más veces". Si bien, afortunadamente en todas ellas se ha logrado evitar.

En esta ocasión, nada más recibir el aviso, los servicios asistenciales se han desplazado rápidamente al lugar de los hechos para tratar de disuadirle y lo cierto es que hasta el momento lo han conseguido.

Personal sanitario junto a una ambulancia y un coche de la Policía Nacional en la zona del suceso Campillo / ICAL

En la zona trabajan efectivos de la Policía Local y Nacional, Bomberos y un dispositivo sanitario y psicológico.

Una vez que estos han establecido contacto directo con el hombre en cuestión, han podido hablar con él y le han facilitado una manta, comida y bebida.

Sin embargo, según la información publicada por Ical, el sujeto, quien podría presentar algún trastorno, se niega a deponer su actitud.