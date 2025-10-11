Dos heridos y atrapados tras el vuelco de un turismo en Valencia de Don Juan

Una mujer y un hombre han resultado heridos tras volcar con el coche en el que viajaban en la provincia de León.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 25 de la LE-512, en Valencia de Don Juan, sobre las 15:22 horas.

En ese momento, la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia para los ocupantes, que, aunque estaban conscientes, no podían salir del turismo por su propio pie.

Acto seguido el 112 ha pasado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación provincial y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Por el momento, se desconoce el estado de los heridos y si estos han tenido que ser trasladados a un centro médico.