Más de 40.000 euros de multa para dos hombres por realizar pintadas reivindicativas en Astorga con la frase 'Lodos no'

El Ayuntamiento de Astorga multará con más de 40.000 euros a los presuntos autores de las pintadas reivindicativas realizadas en diferentes puntos de la ciudad los días 22 de agosto y 8 de octubre con la frase 'Lodos no', en referencia al proyecto de la planta de tratamiento de residuos prevista en la localidad de Piedralba.

Tal y como ha dado a conocer el Consistorio, gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Local de la ciudad leonesa ha podido confirmar la autoría de los hechos e identificar a los presuntos responsables, dos hombres de 63 y 73 años, uno vecino de Astorga y el otro de Santiago Millas, a los que se les atribuye más de una treintena de pintadas.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha explicado que, con base en el informe de la Policía Local, aplicará la correspondiente ordenanza municipal que establece que "pintar, escribir o ensuciar bienes de ornato público, o realizar pintadas sobre elementos estructurales de la vía pública, constituye una infracción tipificada".

Y es que, en un análisis previo de los hechos recogidos en el informe policial, el Ayuntamiento ha avanzado que la cuantía de la sanción asciende a más de 20.000 euros por persona.

Con todo ello, el Ayuntamiento de Astorga ha recordado que los afectados pueden cursar la correspondiente denuncia en las dependencias de la Policía Nacional, así como la importancia de respetar los espacios públicos y privados, apelando al civismo y la responsabilidad ciudadana.

Además, ha reafirmado el compromiso municipal con la libertad de expresión, “siempre dentro de los cauces legales y sin perjuicio del patrimonio común, ni del esfuerzo económico de todos los vecinos”.