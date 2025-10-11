Amplio despliegue para localizar a un anciano de 96 años extraviado en Escuredo
Movilizados un grupo de rescate de la Junta, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello y Brañuelas, agentes medioambientales y efectivos de Guardia Civil, así como vecinos.
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizar a un anciano de 96 años extraviado desde este mediodía en Escuredo, en la provincia de León.
El dispositivo está siendo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y se han movilizado a un grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello y Brañuelas, agentes Medioambientales y efectivos de Guardia Civil. Asimismo, colaboran en la búsqueda vecinos de la zona.