La Universidad de León estudia ampliar la oferta de enfermería en el Campus del Bierzo: recibe 78 solicitudes para 50 plazas

El Grado de Enfermería de la Universidad de León en el Campus del Bierzo es un éxito. Este curso se ofertaron 50 plazas y se han recibido 78 solicitudes de ingreso. Una gran aceptación por la que la rectora de la ULE, Nuria González, asegura que estudian ampliar las plazas. "Llevamos tiempo pensándolo y tal vez este sea el momento".

González realizaba este anuncio durante el acto de apertura del curso universitario en el Campus del Bierzo. Un acto en el que ha asegurado que la Universidad de León "ni ha dado ni dará la espalda a El Bierzo". Este curso serán un millar los alumnos que estudien en Ponferrada, con 235 estudiantes de nuevo ingreso. El Campus del Bierzo tiene una ocupación del 95%, superior al 92% general de la Universidad de León.

La rectora ha enumerado las inversiones y apuestas que está haciendo la institución académica por este campus. Destacó la apertura del Colegio Mayor La Tebaida. También las modificaciones realizadas en el grado de Geotecnologías y Topografía.

Ponferrada será además sede de las primeras jornadas nacionales sobre campus periféricos, donde se abordará el futuro de este tipo de instalaciones con experiencias de universidades de toda España. Este curso se estrena el Aula de Simulación de Ciencias de la Salud y se fortalece la Cátedra ULEtech Circular gracias a una aportación de la Junta de Castilla y León de 137.000 euros en los próximos dos años.

Grado de Medicina

La rectora de la Universidad de León aprovechó su presencia en Ponferrada para desmentir que fuera a implantarse a la vez el grado de Medicina en León y en El Bierzo. "Nunca ha existido una memoria académica que lo recogiese".

Explica Nuria González que la decisión fue coordinada con la Junta de Castilla y León atendiendo solo a criterios de calidad y no a decisiones políticas.

La ULE está capacitando personal sanitario en la comarca del Bierzo para que alumnos de medicina puedan realizar el cuarto curso en Ponferrada. Sentencia la rectora que "la hoja de ruta se mantiene firme" y que "no vamos a permitir" que nadie ponga en duda su compromiso con este campus.