León contará con 131 nuevas viviendas para jóvenes tras la cesión de 6.000 m² de suelo por el Ayuntamiento

Visita del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde, José Antonio Diez, a las obras de las nuevas viviendas de La Palomera Ayuntamiento de León

León contará con 131 nuevas viviendas para jóvenes gracias a la cesión del Ayuntamiento de 6.000 metros cuadrados de suelo para su edificación.

18 de ellas se ubicarán en San Pedro Norte, en la zona aneja al Campus Universitario de Veganza, 13 en la calle San Carlos de El Ejido y un centenar en La Palomera.

Concretamente, en terrenos de titularidad municipal y valorados en más de un millón y medio de euros, que han sido cedidos de forma gratuita a la Junta de Castilla y León, la que se encargará de la construcción de estas viviendas a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la ciudad este viernes, jornada en la que el alcalde, José Antonio Diez, acompañado del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado las obras que ya se están llevando a cabo en uno de los solares cedidos, concretamente, en el de La Palomera, ubicado junto al centro de salud.

“Con esta acción nuestro objetivo es claro: fomentar el asentamiento de población joven en León y procurar facilidades para que no se tengan que ir de la ciudad y puedan desarrollar aquí tanto sus proyectos vitales como profesionales”, ha destacado Diez.

Asimismo, ha señalado que esta iniciativa busca evitar que “la falta de vivienda suponga un impedimento para que los jóvenes que quieran quedarse en su tierra y disfrutar de su calidad de vida lo puedan hacer”.