El PP recupera la Alcaldía de Villafranca del Bierzo tras la dimisión del alcalde socialista

El PP ha recuperado este miércoles la Alcaldía del municipio leonés de Villafranca del Bierzo después de que el pleno extraordinario convocado diese cuenta de la renuncia del hasta ahora alcalde, el socialista Anderson Batista, por lo que el popular José Manuel Pereira ha recuperado el bastón de mando municipal.

Tras aceptar la renuncia de Batista, se procedió a la votación del nuevo regidor, con la candidatura de Pereira, que logró los votos de sus concejales y la abstención del resto de la corporación. Al no haber mayoría, y ser él el número uno de la lista más votada, quedó proclamado como nuevo alcalde del municipio.

El ya exregidor ha asegurado que la decisión "no ha sido tomada a la ligera". "Ha sido muy meditada y significa la llegada a un límite personal y político, que lamento profundamente, pero que tengo que respetar", ha afirmado.

Batista ha recordado que "los últimos dos años la gobernabilidad de Villafranca se ha convertido en algo delicado, tenso y, personalmente, triste; no solo para mí, sino para una gran parte de la población que actualmente experimenta una sensación de crispación ideológica y social que no puede continuar".

El exalcalde socialista ha lamentado "el nulo apoyo recibido por parte del PSOE a nivel provincial", a quien, según ha afirmado, comunicó esta situación, incluso en una reunión con su secretario general, Javier Alfonso Cendón.

"Me transmitió el apoyo del partido y ese apoyo se tradujo en escuetas declaraciones por parte del secretario comarcal, y sin más palabras de la provincial, que ha estado ausente", ha afirmado.

Y ha asegurado haber sufrido "bloqueos, chantajes, calumnias, acoso social y mediático y racismo" durante su mandato. "El saldo de estos dos años tiene una carga de tristeza por las ilusiones incumplidas, pero está repleto de superación a nivel personal y político", ha zanjado Batista.

El PSOE recurrirá el pleno

El PSOE de León ha anunciado que recurrirá el pleno extraordinario celebrado este miércoles en Villafranca del Bierzo y en el que se ha aceptado la renuncia del hasta ahora regidor socialista, Anderson Batista, y se ha entregado el bastón de mando al PP. El PSOE ha considerado que esa sesión extraordinaria "es nula" al no cumplir "con los requisitos legales establecidos".

Los socialistas han agradecido la labor desarrollada por Batista, "siempre a favor de la ciudadanía", pero, para garantizar la "estabilidad institucional y asegurar el futuro del municipio", le han reclamado la entrega de su acta como concejal.

"Agradecemos el trabajo de Batista, pero pedimos responsabilidad. Entregar el acta es el paso necesario para que Villafranca del Bierzo siga contando con un Gobierno progresista que defienda los intereses de su ciudadanía frente a los intentos de manipular la voluntad popular", ha señalado el secretario de Política Municipal del PSOE, Octavio González.

"Ninguna institución puede funcionar al margen de las normas que la rigen. Por ello recurriremos este pleno, que debe ser anulado. Nuestra obligación es garantizar que las instituciones funcionen con transparencia y respeto a la democracia", ha finalizado González en un comunicado.