Un incendio de nivel 2 amenaza las localidades de Villasinta y San Feliz de Torío

Un incendio forestal amenaza la localidad de Villasinta de Torío, perteneciente al municipio de Villaquilambre (León). El fuego se mantiene activo desde las 14.07 horas de este jueves y ha alcanzado el Índice de Gravedad Potencial 2.

La Junta de Castilla y León señala que este nivel responde a una "amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes".

Según los datos de la plataforma Inforcyl, el origen del fuego también se encuentra muy cerca de la localidad de San Feliz de Torío. Entre ambos pueblos suman una población estimada de medio millar de habitantes.

El fuego, que afecta a estas poblaciones de la comarca de Tierra de León, ha obligado a movilizar un importante dispositivo de extinción.

Según los datos de la Junta, en la zona trabajan 25 medios. Entre ellos, un técnico, diez agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer, cuatro equipos helitransportados y un helicóptero. La causa probable del fuego se encuentra aún en investigación.