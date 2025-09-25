El especial encuentro que llevará a Iker Casillas a León: firmará autógrafos y conocerá a alumnos de la ciudad

León se prepara para una visita muy especial. Y es que, este mismo viernes el afamado exfutbolista Iker Casillas viajará a la ciudad para presidir un encuentro deportivo muy destacado en la capital leonesa.

El exguardameta participará en la segunda jornada del IX Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León que se está celebrando estos días en la sede de Abanca. Una cita en la que el mostoleño acercará el fútbol, el Mundial de 2010 y la historia del Real Madrid a la ciudad de León.

La jornada comenzará a las 11:30 horas con un encuentro con escolares de la capital en el Auditorio Ciudad de León, en el que Casillas estará acompañado de Jero García.

Tras ello, el exjugador del Real Madrid y capitán de la Selección Española en 2010 será recibido por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, junto al que ofrecerá una rueda de prensa, acompañados por Estefanía Fuente, la directora comercial de Divain Parfums, la empresa patrocinadora de esta segunda jornada; Marcos Lamas, el director de Abanca en Castilla y León; y Francisco del Río, el director del FID.

Esta tendrá lugar a las 12:30 en San Marcelo, mientras que ya por la tarde, a las 17:30 el exfutbolista firmará autógrafos a socios FID y mantendrá un encuentro con patrocinadores.

Pero esto no es todo. Y es que, de manera simultánea, los aficionados que lo deseen podrán fotografiarse con la Copa del Mundo ganada en 2010 en un acto abierto en la Plaza San Marcelo.

Entre medias, Casillas tendrá tiempo para visitar la ciudad e incluso para disfrutar de la rica gastronomía leonesa en algunos de sus restaurantes más míticos. Aunque, por el momento, aún no hay nada confirmado.

Ya a las 20:00 la jornada llegará a su fin de la mano de Divain Parfums con una conferencia en el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas a la que únicamente se puede acceder con entrada.

Con todo ello, no cabe ni la más mínima duda de que Iker Casillas vivirá un día especial con el deporte, su pasión y profesión, como protagonista y en la que probablemente tampoco faltarán las muestras de afecto y cariño por parte de los numerosos fans que aún conserva en la ciudad de León.

Además, cabe destacar que Casillas no será la única estrella del deporte que pasará por el IX FID Ciudad de León para compartir sus historias de superación y pasión por el deporte, sino que también lo harán otras grandes leyendas como Alberto Contador, Mireia Belmonte y Paul Montiel. ¡Aún estás a tiempo de poder conocerlos!