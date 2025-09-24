Acciona anuncia el despido de los 47 empleados de la central de Cubillos del Sil: “Otro jarro de agua fría para El Bierzo”

Nuevo jarro de agua fría para la comarca de El Bierzo. La empresa Acciona Industrial ha comunicado a la representación legal de los trabajadores la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a la totalidad de los 47 empleados de la planta de biomasa ubicada en Cubillos del Sil (El Bierzo).

La central es propiedad de Forestalia y de Somacyl, la sociedad pública de la Junta de Castilla y León.

La medida ha provocado un rechazo frontal por parte de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), que la califica de “nuevo varapalo” para la comarca y un golpe al desarrollo económico del medio rural.

El secretario general de UGT FICA Bierzo, Jorge Díez, lamenta que se trata de “otro jarro de agua fría para el empleo en la comarca” y adelanta que las negociaciones del ERE comenzarán el próximo 30 de septiembre.

Desde el sindicato advierten que la extinción de todos los contratos tendrá consecuencias muy negativas para la economía local, ya castigada por anteriores cierres industriales.

Además, UGT FICA reclama que se exploren alternativas que permitan evitar el cierre total de la planta y se garantice el futuro industrial del Bierzo.